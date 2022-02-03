В Верховной Раде выступил Борис Джонсон

Британского премьера в Раде встречали стоя.

В Верховной Раде Украины онлайн выступил премьер-министр Британии. Он стал первым мировым лидером, который обратился к украинскому парламенту после начала вторжения России.

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Виртуальное выступление премьер-министра Британии в Раде – своеобразный ответ президенту Владимиру Зеленскому, который в марте выступил с исторической речью в Палате общин.

Британский премьер рассказал о новом оружии и средствах защиты на 3 млрд фунтов, в частности, речь шла о радарах для антиартиллерии, Чиновник также высказался о том, что Запад не ввел вовремя санкции против России. «Мы коллективно потерпели неудачу», – полагает Джонсон.

Помимо поддержки и объявления о новом пакете военной помощи,, Джонсон заявил, что Украина победит в войне против России.

Сайт британского правительства заранее опубликовал выдержки из сегодняшней речи Джонсона:

«Когда моя страна столкнулась с угрозой вторжения во время Второй мировой войны, наш парламент, как и ваш, продолжал собираться на протяжении всего конфликта, а британский народ демонстрировал такое единство и решимость, что мы вспоминаем время величайшей опасности как наш звездный час. Это звездный час Украины, эпическая глава вашей национальной истории, которую будут помнить и рассказывать будущие поколения».

Он также сделал акцент на том, что будущие поколения будут говорить о подвиге украинцев, которые научили мир тому, что грубая сила агрессора не устоит против силы народа, решившего быть свободным.

Тэги: борис джонсон