Ни ногой в Сызрань и Геленджик: Путин ввел ответные санкции против Запада

Президент России Владимир Путин подписал указ «О применении ответных специальных экономических мер в связи с недружественными действиями некоторых иностранных государств и международных организаций».

Путин подписал указ об отвесных санкциях



Документ размещен на официальном интернет-портале правовой информации.

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В указе говорится, что меры вводятся для защиты национальных интересов страны и в ответ на недружественные и якобы противоречащие международному праву действия США и примкнувших к ним государств, направленные на «незаконное лишение или ограничение России, россиян и российских юрлиц права собственности”.

Согласно тексту указа, федеральным органам государственной власти, органам государственной власти субъектов страны, иным государственным органам, органам местного самоуправления, организациям и физическим лицам, находящимся под юрисдикцией России, запрещается:

совершать сделки (в том числе заключать внешнеторговые контракты) с лицами, находящиеся под санкциями;

исполнять перед лицами, находящимися под санкциями, обязательства по совершенным сделкам, если обязательства не исполнены или исполнены не в полном объеме;

осуществлять финансовые операции, выгоду от которых получают лица, находящиеся под санкциями. ЦБ России наделили правом давать официальные разъяснения по данному вопросу.

Также вводится запрет на вывоз за пределы России продукции и сырья, производство и добыча которых осуществляются в стране, в том случае, если они поставляются в пользу лиц, находящихся под санкциями, или лицами, находящимися под санкциями, — в пользу третьих лиц.

Путин поручил правительству России за 10 дней утвердить перечень лиц, которые попадут под санкции.

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