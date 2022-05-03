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Главная » Украина » Общество
17:26 03 Мая 2022 Просмотров 14   КомментариевКомментарии

Эвакуированные с “Азовстали” мариупольцы прибыли в Запорожье: подробности

Колонна гражданских лиц, эвакуированных с металлургического завода «Азовсталь» в осажденном Мариуполе, прибыла в Запорожье.

Процесс эвакуации был сложным и долгим

Об этом сообщила The Guardian со ссылкой на информацию Международный комитет Красного Креста (МККК).

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Там уточнили, что по ходу движения к колонне автобусов и машин скорой помощи в сопровождении команд МККК и ООН присоединились семьи и отдельные люди на частных автомобилях.

“Более 100 человек, включая раненых, добрались до Запорожья. Другие люди с завода отправились в другие места; МККК не организовывал и не сопровождал эти перемещения гражданских лиц», – сказано в заявлении МККК.

Ранее мэр Мариуполя Вадим Бойченко заявил, что по меньшей мере 200 гражданских лиц остаются в ловушке на сталелитейном заводе, и что в целом в Мариуполе остаются 100 тысяч гражданских лиц.

Вице-премьер-министр Украины Ирина Верещук сообщила, что в Запорожье прибыла колонна с 106 людьми, эвакуированными с завода «Азовсталь» в Мариуполе.

Верещук добавила, что прекращение огня вокруг Азовстали было недостаточно продолжительным, чтобы вывести всех гражданских лиц, «поэтому еще сотни женщин, детей и пожилых людей находятся под завалами».

По ее словам, на заводе также находятся 40 тяжелораненых солдат, которым срочно требуется медицинская помощь.

По ее словам, из 150 человек, которые смогли покинуть разрушенный комплекс, 106 были отправлены в Запорожье.

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