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17:26 03 Мая 2022 Просмотров 131   КомментариевКомментарии

Израиль усилит военную помощь Украине после высказываний Лаврова

Правительство Израиля решило подготовить дополнительную военную и гуманитарную помощь для Украины.

Решение об увеличении гуманитарной и военной помощи Украине может свидетельствовать об охлаждении отношений Израиля с Кремлем

Об этом сообщает израильское издание Haaretz.

Так, после заявления главы МИД РФ Сергея Лаврова о евреях-антисемитах, власти Израиля приняли решение увеличить гуманитарную и военную помощь Украине.

Отмечается, что увеличение помощи Украине будет «существенным шагом», однако не будет содержать в себе наступательное вооружение и даже систем ПВО. Также военная помощь не предполагает поставки современного вооружения и ударных систем.

Решение об увеличении гуманитарной и военной помощи Украине может свидетельствовать об охлаждении отношений Израиля с Кремлем.

Как ранее сообщали Власти, Лавров сравнил Зеленского с Гитлером и обвинил евреев в антисемитизме.

Тэги: Россия, Израиль, Лавров, помощь, военная помощь
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