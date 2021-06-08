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Главная » Украина » Политика
17:55 03 Мая 2022 Просмотров 8   КомментариевКомментарии

В Киев вернулось посольство Кипра

В Киеве возобновило свою работу дипломатическое представительство Кипра.

Над зданием посольства уже поднят кипрский флаг

Об этом сообщает пресс-служба посольства.

В сообщении указано, что посол посол Лина Темистоклеус не покидала территорию Украины после начала полномасштабной войны России против Украины, но посольство приостановило деятельность в Киеве.

Прямо сейчас в Украину возвращается часть персонала кипрского посольства.

Над зданием посольства уже поднят кипрский флаг.

Как ранее сообщали Власти, посольство США возобновляет работу в Украине.

Тэги: Киев, посольство, Кипр
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