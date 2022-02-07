Китай прислушался к предупреждению США о поддержке России

Через два месяца после предупреждения Пекина о крайней нежелательности помощи России в ее войне против Украины в Белом доме констатировали – открытой китайской военной и экономической поддержки нет.

Китай не оказывает поддержку России



Об этом сообщило Reuters. Однако официальные лица США продолжают по-прежнему настороженно относятся к давней поддержке Китаем России.

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Помимо того, что Китай избегает прямой поддержки военных усилий России, он избегает заключения новых контрактов между своими государственными нефтеперерабатывающими заводами и Россией, несмотря на большие скидки.

В Белом доме это воспринимают с облегчением, особенно учитывая предстоящую поездку президента Джо Байдена в Азию в конце этого месяца.

«Мы не видели, чтобы КНР оказывала прямую военную поддержку войне России с Украиной или участвовала в систематических усилиях, чтобы помочь России уклониться от наших санкций», — сказал представитель администрации Байдена.

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