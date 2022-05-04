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Главная » Украина » Происшествия
08:01 04 Мая 2022 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

За вечер Россия выпустила по Украине более 20 ракет

Вечером 3 мая российские войска выпустили по территории Украины ориентировочно более 20 ракет

Большинство ударов нанесли стратегические бомбардировщики РФ с Каспийского региона

Как сообщил спикер командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат, стратегические бомбардировщики россии Ту-95 или Ту-160 выпустили около 18 ракет из Каспийского региона.

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Российские ракеты попали по объектам инфраструктуры Днепропетровской, Кировоградской, Львовской, Винницкой, Киевской и Закарпатской областей.

“Также из других средств нанесены ракетные удары по Одесской и Донецкой областям.

По предварительным данным, за сутки 3 мая противовоздушной обороной Воздушных Сил и Сухопутных войск сбито по меньшей мере 8 крылатых ракет, данные уточняются. Также есть сведения о поражении 7 беспилотников и одной авиационной ракеты”, – сказано в сообщении.

По словам Игната, оккупанты берегут свои самолеты и вертолеты, поэтому не входят в контролируемое Вооруженными Силами Украины воздушное пространство.

В то же время украинская авиация в течение суток совершила десятки авиавылетов.

Под прикрытием истребителей группы ударной авиации было нанесено около десяти ракетно-бомбовых ударов по скоплению войск противника, складам боеприпасов и живой силе.

Как сообщали Власти, вечером 3 мая российские войска выпустили шесть ракет по объектам во Львовской области, две из них сбили украинские системы ПВО.

Взрывы, которые запорожцы слышали около полуночи 3 мая, были результатом работы украинских систем ПВО.

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