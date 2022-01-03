Масштабное ДТП на Ривненщине с 26-ю погибшими: новые подробности и видео

В Ривненской области 3 мая произошло смертельное ДТП с участием бензовоза, микроавтобуса и автобуса с пассажирами, в результате которого погибло 26 человек.

После столкновения с микроавтобусом бензовоз взорвался



Об этом сообщили в полиции Ривненской области. Трагедия произошла на трассе «Киев-Чоп» вблизи села Сытное.

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По информации правоохранителей, водитель автомобиля Mercedes-Benz Vito совершая обгон, выехал на встречную полосу, где столкнулся с бензовозом. От удара бензовоз выехал на встречную полосу, где столкнулся с автобусом и съехал в кювет. Там спустя мгновение взорвался. Огнем уничтожены также автобус и микроавтобус.

Личность погибшего водителя микроавтобуса пока не установлена.

На момент ДТП в салоне автобуса «Setra», который направлялся в Польшу, находились 34 пассажира и водитель.

Всего в ДТП погибли 26 человек: 24 пассажира и двое водителей (микроавтобуса и автобуса).

Травмировались 12 человек: 11 – пассажиров автобуса и водитель бензовоза.

Все пассажиры – в возрасте от 17 до 69 лет. Младшему 12 мая должно было исполниться 18 лет.

Все участники ДТП из Житомирской, Киевской, Черниговской, Харьковской и Хмельницкой областей.

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