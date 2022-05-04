Ракетный удар по Львовщине: главное из брифинга главы ОВА
В результате российских обстрелов Львовщины 3 мая два человека получили ранения, произошла задержка движения поездов и обесточена часть населенных пунктов.
Об этом сообщили во время брифинга во Львовской областной военной администрации.
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Коротко главное из брифинга:
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ПВО засекли шесть ракет. Две из них были сбиты, три попали в разные электрические подстанции железной дороги, одна влетела во Львовскую область и попала по Закарпатской.
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Пострадали два человека, травмы средней и легкой степени тяжести.
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Работа железной дороги частично восстановлена.
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Больше 85 000 домашних хозяйств и 12 населенных пунктов были полностью обесточены. Работы по восстановлению продолжаются.
«Это был целенаправленный удар по цепочкам поставок, в том числе гуманитарной помощи со стороны Запада в сторону Востока», – отметил Максим Козицкий.
Как сообщали Власти, вечером 3 мая российские войска выпустили шесть ракет по объектам во Львовской области, две из них сбили украинские системы ПВО.