Россия продолжает гореть: мощный пожар вспыхнул в Дзержинске под Нижним Новгородом

В российском Дзержинске, что под Нижним Новгородом, пылает очень сильный пожар, черные клубы дыма видны издалека.

Пожару присвоен высший ранг опасности



О происшествии сообщают местные в социальных сетях. Они же делятся фото и видео.

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Огонь вспыхнул в восточной промзоне города. Вверх поднимаются мощные языки пламени и черные клубы дыма, которые видны из нескольких районов города.

Информации о пострадавших пока нет. Официальных комментариев от экстренных служб также не поступало.

Как сообщил Telegram-канал Ni Mash, причина пожара в дзержинской промзоне — возгорание цистерны. Эпицентр огня — территория завода «Капролактам». Он занимается производством окиси этилена и гликолей.

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Дзержинск — крупный промышленный центр Нижегородской области. В числе прочего, здесь расположено несколько оборонных предприятий.