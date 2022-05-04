НовостиВидеоФото
Все новостиМир Украина
Главная » Мир » Происшествия
12:33 04 Мая 2022 Просмотров 798   КомментариевКомментарии

Россия продолжает гореть: мощный пожар вспыхнул в Дзержинске под Нижним Новгородом

В российском Дзержинске, что под Нижним Новгородом, пылает очень сильный пожар, черные клубы дыма видны издалека.

Пожару присвоен высший ранг опасности

О происшествии сообщают местные в социальных сетях. Они же делятся фото и видео.

Читайте Власти в Telegram: сообщаем только самое важное

Огонь вспыхнул в восточной промзоне города. Вверх поднимаются мощные языки пламени и черные клубы дыма, которые видны из нескольких районов города.

Информации о пострадавших пока нет. Официальных комментариев от экстренных служб также не поступало.

Как сообщил Telegram-канал Ni Mash, причина пожара в дзержинской промзоне — возгорание цистерны. Эпицентр огня — территория завода «Капролактам». Он занимается производством окиси этилена и гликолей.

Дзержинск — крупный промышленный центр Нижегородской области. В числе прочего, здесь расположено несколько оборонных предприятий.

Loading...

Новости по теме

ТОР
04.05.2022 12:12
Ракетный удар по Львовщине: главное из брифинга главы ОВА
ТОР
04.05.2022 11:06
Маск решил сделать Twitter платным для части пользователей
ТОР
04.05.2022 10:56
Умер первый лидер независимой Беларуси Станислав Шушкевич
blog comments powered by Disqus
Новости | NetGameSlots.com
Россия продолжает гореть: мощный пожар вспыхнул в Дзержинске под Нижним Новгородом

12:33 Мир

Ракетная атака по Львовщине: ПВО сбила две из шести ракет

07:17 Украина

Ночные взрывы в Запорожье: в ОВА рассказали подробности

07:05 Украина

Папа Римский: патриарх Кирилл – «шестерка» Путина

20:10 Мир

Россия продолжает гореть: в Красноярске сильный пожар, город в дыму. Фото и видео

15:22 Мир

В России готовятся ввести четырехдневную рабочую неделю

08:03 Мир

Ночью в российском Белгороде снова гремели взрывы

07:41 Мир

Удивительная некомпетентность: экс-глава сил НАТО в Европе в шоке от потерь генералитета РФ в Украине

18:42 Мир

Установлен один из главных подозреваемых в убийствах в Буче

17:51 Украина

Кабаева родила одного сына Путина в Швейцарии, а второго в Москве – СМИ

17:32 Мир

В российской Перми вспыхнул пожар на пороховом заводе: есть погибшие

16:08 Мир

Новости | NetGameSlots.com