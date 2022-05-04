Россия продолжает гореть: мощный пожар вспыхнул в Дзержинске под Нижним Новгородом
В российском Дзержинске, что под Нижним Новгородом, пылает очень сильный пожар, черные клубы дыма видны издалека.
О происшествии сообщают местные в социальных сетях. Они же делятся фото и видео.
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Огонь вспыхнул в восточной промзоне города. Вверх поднимаются мощные языки пламени и черные клубы дыма, которые видны из нескольких районов города.
Информации о пострадавших пока нет. Официальных комментариев от экстренных служб также не поступало.
Как сообщил Telegram-канал Ni Mash, причина пожара в дзержинской промзоне — возгорание цистерны. Эпицентр огня — территория завода «Капролактам». Он занимается производством окиси этилена и гликолей.
Дзержинск — крупный промышленный центр Нижегородской области. В числе прочего, здесь расположено несколько оборонных предприятий.