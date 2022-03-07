ЕС может ввести санкции против патриарха Кирилла
Против главы РПЦ патриарха Кирилла, который поддерживает войну в Украине, Европейский союз может ввести санкции.
Об этом сообщило AFP со ссылкой на проект шестого пакета санкций. По информации журналистов, на санкциях настаивает Литва.
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«ЕС предлагает ввести санкции против главы Русской православной церкви», – сказано в сообщении.
Напомним, министерство иностранных дел Литвы еще в конце апреля предложило Европейскому союзу ввести санкции против Кирилла. Об этом сказал министр Габриэлюс Ландсбергис в интервью местному изданию 15min.
Ландсбергис заявил, что российский патриарх Кирилл не пастырством, а уничтожением душ, поддерживая «войну и все те ужасы, которые происходят в Украине».
Как сообщали Власти, Папа Римский Франциск рассказал о том, как проходил видеозвонок патриарха Кирилла 16 марта. Половину всего времени их общения патриарх по бумажке зачитывал оправдания войны.