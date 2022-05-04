Российские войска усиливают наступление на востоке: метят на Запорожье и Кривой Рог

Российские войска пробуют нарастить темпы наступательной операции на востоке Украины, чтобы выйти на границы Донецкой и Луганской областей, а затем развить наступление в Запорожском и Криворожском направлениях.

Российские войска проводят перегруппировку и усиливают наступление



Об этом на брифинге сообщил спикер Министерства обороны Украины Александр Мотузяник.

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По его словам, чтобы добиться этих целей противник проводит перегруппировку и усиление своих войск, наращивает систему огневого поражения и материально-технического обеспечения.

Также оккупанты продолжают наносить авиационные и артиллерийские удары по Харькову.

На Изюмском направлении захватчики пытаются перехватить инициативу и проводят наступательные действия в направлении Изюм – Барвенково. Они ведет артиллерийские обстрелы в районах н.п. Грушуваха, Новая Дмитровка и Курулько.

Кроме того, в Криворожском направлении противник вел артиллерийский огонь в районах н.п. Осокоровка, Николаевка и Тополиное.

Мотузяник также отметил, что корабли ЧФ в акваториях Черного и Азовского морей продолжают изолировать район ведения боевых действий и пытаются вести разведку.

Не исключается вероятность привлечения корабельного состава ВМФ РФ к нанесению ракетных ударов по территории Украины.