Российские войска усиливают наступление на востоке: метят на Запорожье и Кривой Рог
Российские войска пробуют нарастить темпы наступательной операции на востоке Украины, чтобы выйти на границы Донецкой и Луганской областей, а затем развить наступление в Запорожском и Криворожском направлениях.
Об этом на брифинге сообщил спикер Министерства обороны Украины Александр Мотузяник.
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По его словам, чтобы добиться этих целей противник проводит перегруппировку и усиление своих войск, наращивает систему огневого поражения и материально-технического обеспечения.
Также оккупанты продолжают наносить авиационные и артиллерийские удары по Харькову.
На Изюмском направлении захватчики пытаются перехватить инициативу и проводят наступательные действия в направлении Изюм – Барвенково. Они ведет артиллерийские обстрелы в районах н.п. Грушуваха, Новая Дмитровка и Курулько.
Кроме того, в Криворожском направлении противник вел артиллерийский огонь в районах н.п. Осокоровка, Николаевка и Тополиное.
Мотузяник также отметил, что корабли ЧФ в акваториях Черного и Азовского морей продолжают изолировать район ведения боевых действий и пытаются вести разведку.
Не исключается вероятность привлечения корабельного состава ВМФ РФ к нанесению ракетных ударов по территории Украины.