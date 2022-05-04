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Главная » Украина » Происшествия
16:51 04 Мая 2022 Просмотров 431   КомментариевКомментарии

Под Запорожьем бойцы ВСУ навели ужас на оккупантов-мародеров с помощью дронов-убийц

Бойцы 15 управления военной Контрразведки СБУ 3 мая гоняли оккупантов-мародёров в селе под Пологами, Запорожской области.

Украинские бойцы помешали оркам мародерить

Об этом рассказал советник министра МВД Антон Геращенко. Он также выложил соответствующее видео, снятое дрона.

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“На головы ублюдков, воровавших у селян велосипеды и пуфики сыпятся с дронов -  ВОГ-17. Орки разбегались как тараканы”, – написал Геращенко.

Он также призвал и других украинских бойцов перенимать опыт 15 ДВКР СБУ в использовании даже легких дронов для беспокоящего огня по российским оккупантам.

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