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16:51 04 Мая 2022 431 Комментарии
Под Запорожьем бойцы ВСУ навели ужас на оккупантов-мародеров с помощью дронов-убийц
Бойцы 15 управления военной Контрразведки СБУ 3 мая гоняли оккупантов-мародёров в селе под Пологами, Запорожской области.
Украинские бойцы помешали оркам мародерить
Об этом рассказал советник министра МВД Антон Геращенко. Он также выложил соответствующее видео, снятое дрона.
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“На головы ублюдков, воровавших у селян велосипеды и пуфики сыпятся с дронов - ВОГ-17. Орки разбегались как тараканы”, – написал Геращенко.
Он также призвал и других украинских бойцов перенимать опыт 15 ДВКР СБУ в использовании даже легких дронов для беспокоящего огня по российским оккупантам.
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