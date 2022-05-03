НовостиВидеоФото
Все новостиМир Украина
Главная » Мир » Происшествия
17:43 04 Мая 2022 Просмотров 25   КомментариевКомментарии

В России неизвестные бросили в военкомат семь «коктейлей Молотова». Видео

Неизвестные российские партизаны совершили поджог местного военкомата с помощью семи коктейлей Молотова и скрылись.

В результате поджога на первом этаже было сильное задымление, хотя здание не сильно пострадало

Об этом сообщает «Фокус».

В Нижневартовске (Россия) был совершен поджог местного военкомата, на улице Мира. Неизвестные бросили в здание семь коктейлей Молотова, после чего успешно скрылись.

По сообщению местной полиции, загорелась деревянная обшивка, однако пожар был быстро ликвидирован. Рядом со зданием военкомата был обнаружен еще один неиспользованный «коктейль Молотова».

По факту ЧП было открыто уголовное дело по двум статьям — поджог и хулиганство.

В пресс-службе МВД по Ханты-Мансийскому автономному округу подтвердили информацию о возгорании в военкомате в Нижневартовске.

В МЧС сообщили, что в результате поджога на первом этаже было сильное задымление, хотя здание не сильно пострадало. Самих поджигателей, которые забрасывали «коктейли Молотова» в военкомат, пока не нашли.

Как ранее сообщали Власти, в ОРДЛО мобилизуют даже инвалидов: спастись можно только взяткой.

Тэги: Россия, пожар, военкомат
Loading...

Новости по теме

ТОР
03.05.2022 15:22
Россия продолжает гореть: в Красноярске сильный пожар, город в дыму. Фото и видео
ТОР
30.04.2022 07:48
Россия продолжает гореть: масштабный пожар вспыхнул на Сахалинской ГРЭС
ТОР
25.04.2022 07:18
В российском Брянске вспыхнула нефтебаза: жители сначала слышали взрывы
blog comments powered by Disqus
Новости | NetGameSlots.com
Россия продолжает гореть: мощный пожар вспыхнул в Дзержинске под Нижним Новгородом

12:33 Мир

ВСУ красиво уничтожили вражескую колонну под Изюмом: Ермак показал видео

10:49 Украина

На параде Победы в Москве могут прогнать колонну военнопленных из Украины

08:49 Мир

Ракетная атака по Львовщине: ПВО сбила две из шести ракет

07:17 Украина

Ночные взрывы в Запорожье: в ОВА рассказали подробности

07:05 Украина

Папа Римский: патриарх Кирилл – «шестерка» Путина

20:10 Мир

Макрон и Путин два часа общались: в Кремле раскрыли подробности

17:05 Мир

Россия продолжает гореть: в Красноярске сильный пожар, город в дыму. Фото и видео

15:22 Мир

В России готовятся ввести четырехдневную рабочую неделю

08:03 Мир

Ночью в российском Белгороде снова гремели взрывы

07:41 Мир

ЗСУ откинули российские войска на 40 км от Харькова, — представитель обороны США

23:24 Украина

Новости | NetGameSlots.com