Неизвестные российские партизаны совершили поджог местного военкомата с помощью семи коктейлей Молотова и скрылись.

В результате поджога на первом этаже было сильное задымление, хотя здание не сильно пострадало



Об этом сообщает «Фокус».

В Нижневартовске (Россия) был совершен поджог местного военкомата, на улице Мира. Неизвестные бросили в здание семь коктейлей Молотова, после чего успешно скрылись.

По сообщению местной полиции, загорелась деревянная обшивка, однако пожар был быстро ликвидирован. Рядом со зданием военкомата был обнаружен еще один неиспользованный «коктейль Молотова».

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По факту ЧП было открыто уголовное дело по двум статьям — поджог и хулиганство.

В пресс-службе МВД по Ханты-Мансийскому автономному округу подтвердили информацию о возгорании в военкомате в Нижневартовске.

В МЧС сообщили, что в результате поджога на первом этаже было сильное задымление, хотя здание не сильно пострадало. Самих поджигателей, которые забрасывали «коктейли Молотова» в военкомат, пока не нашли.

Как ранее сообщали Власти, в ОРДЛО мобилизуют даже инвалидов: спастись можно только взяткой.

Тэги: Россия, пожар, военкомат