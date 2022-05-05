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Главная » Украина » Общество
07:15 05 Мая 2022 Просмотров 190   КомментариевКомментарии

Россия пообещала коридоры для выхода мирных граждан из “Азовстали” на три дня

Российские военные заявили, что 5, 6 и 7 мая откроют гуманитарные коридоры для эвакуации мирных граждан с территории завода «Азовсталь» в Мариуполе.

Коридоры для эвакуации откроют на три дня

Об этом сообщило Минобороны России со ссылкой на межведомственный штаб по гуманитарному реагированию.

В сообщении указано, что коридоры будут открыты с 8:00 до 18:00 по московскому времени (с 8:00 до 18:00 по Киеву, с 05:00 до 15:00 по Гринвичу) каждый день. В этот период российские войска прекратят любую военную деятельность и отведут подразделения на безопасное расстояние.

Гражданским лицам, которые укрывались на заводе, будет разрешен выезд в Россию или на подконтрольную Киеву территорию.

Как сообщали Власти, украинские защитники, которые держат оборону на территории завода “Азовсталь” в Мариуполе вышли на связь и сообщили, что продолжаются тяжелые бои.

Тэги: Мариуполь, Азовсталь
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