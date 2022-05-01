Главная » Украина » Общество
09:48 05 Мая 2022 238 Комментарии
Оккупанты объяснили, почему отключат Instagram и Facebook в Херсонской области
Так называемая «администрация» временно оккупированной российскими войсками Херсонской области намерена заблокировать местным жителям доступ к Instagram и Facebook.
Оккупанты хотят отключить на Херсонщине соцсети
Как сообщило российское РБК, об этом заявил так называемый «замглавы Херсонской области» Кирилл Стремоусов.
Читайте Власти в Telegram: сообщаем только самое важное
«Конечно же, мы в ближайшее время силами «военно-гражданской администрации» запретим на территории Facebook, Instagram», — сказал коллаборант Стремоусов.
Он добавил, что планируется также заблокировать доступ к другим платформам, которые якобы «дискредитируют даже своими названиями регион и выступают в качестве экстремистских организаций».
Тэги: херсон
Loading...
Новости по теме
ТОРРоссия пытается “узаконить” свою власть на Херсонщине
01.05.2022 09:53
ТОРВ Херсоне пылают масштабные пожары: город заволокло дымом. Видео
28.04.2022 17:34
ТОР