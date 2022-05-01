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09:48 05 Мая 2022 Просмотров 238   КомментариевКомментарии

Оккупанты объяснили, почему отключат Instagram и Facebook в Херсонской области

Так называемая «администрация» временно оккупированной российскими войсками Херсонской области намерена заблокировать местным жителям доступ к Instagram и Facebook.

Оккупанты хотят отключить на Херсонщине соцсети

Как сообщило российское РБК, об этом заявил так называемый «замглавы Херсонской области» Кирилл Стремоусов.

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«Конечно же, мы в ближайшее время силами «военно-гражданской администрации» запретим на территории Facebook, Instagram», — сказал коллаборант Стремоусов.

Он добавил, что планируется также заблокировать доступ к другим платформам, которые якобы «дискредитируют даже своими названиями регион и выступают в качестве экстремистских организаций».

Тэги: херсон
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