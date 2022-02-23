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Главная » Украина » Общество
10:24 05 Мая 2022 Просмотров 1   КомментариевКомментарии

Превращаются в универсальных солдат: российская пропаганда нашла “боевые наркотики” в окопах ВСУ

Российские пропагандистские СМИ распространили сюжет о том, что якобы на брошенных украинских позициях в Рубежном в большом количестве обнаружены «боевые наркотики», превращающие бойцов в универсальных солдат.

Боевики "ЛНР" размышляют об "американских боевых наркотиках"

Как сообщило РИА Новости, в украинских окопах фармацевтические находки сделал боец “ЛНР” с характерным позывным «Циркач».

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По его словам, речь идет об анестезирующем средстве. Конечно же, пропагандисты предположили, что препарат создан в американских лабораториях на территориях Украины.

«Циркач» отметил, что военнослужащие ЛНР неоднократно сталкивались с украинскими солдатами, которые с безумными глазами пытались наброситься на танки, имея при этом лишь автомат.

“Боевое анестезирующее средство включает в себя психотропное и подавляющее вещество, способное вырабатывать большое количество адреналина. Человек, употребивший подобное, забывает, что такое боль и усталость”, – сказано в сюжете.

Тэги: пропаганда
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