Превращаются в универсальных солдат: российская пропаганда нашла “боевые наркотики” в окопах ВСУ
Российские пропагандистские СМИ распространили сюжет о том, что якобы на брошенных украинских позициях в Рубежном в большом количестве обнаружены «боевые наркотики», превращающие бойцов в универсальных солдат.
Как сообщило РИА Новости, в украинских окопах фармацевтические находки сделал боец “ЛНР” с характерным позывным «Циркач».
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По его словам, речь идет об анестезирующем средстве. Конечно же, пропагандисты предположили, что препарат создан в американских лабораториях на территориях Украины.
«Циркач» отметил, что военнослужащие ЛНР неоднократно сталкивались с украинскими солдатами, которые с безумными глазами пытались наброситься на танки, имея при этом лишь автомат.
“Боевое анестезирующее средство включает в себя психотропное и подавляющее вещество, способное вырабатывать большое количество адреналина. Человек, употребивший подобное, забывает, что такое боль и усталость”, – сказано в сюжете.