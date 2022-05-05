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12:49 05 Мая 2022 Просмотров 192   КомментариевКомментарии

Испания подтвердила задержание Шария: назван срок экстрадиции

Полиция Испании подтвердила задержание Анатолия Шария по «международному ордеру».

Шария экстрадируют в Украину в течение месяца

Как сообщили изданию «Сегодня» источники в правоохранительных органах, ожидается начало процедуры экстрадиции Шария в Украину.

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«Как правило, такое осуществляется в промежутке времени около двух недель-месяца», – уточнили они.

Как сообщила в своём Telegram-канале собкор телеканала «Россия-1» Анастасия Попова, задержанного Шария отпустили под подписку о невыезде.

Из Мадрида он сейчас может вернуться домой в Каталонию, где будет ждать окончания рассмотрения процесса об экстрадиции.

Как сообщали Власти, в Испании задержали пророссийского блогера Анатолия Шария, которого СБУ подозревает в государственной измене.

Тэги: Анатолий Шарий
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