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Главная » Мир » Общество
13:19 05 Мая 2022 Просмотров 1251   КомментариевКомментарии

Уже пытаются ломать: Польша построила первые 50 км стены на границе с Беларусью. Видео

Польша возвела на границе с Беларусью первые 50 километров 5-метрового забора, уже зафиксированы первые повреждения с белорусской стороны.

На стене будут установлены камеры видеонаблюдения и датчики движения

Об этом сообщило польское радио RMF FM.

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В одном случае неизвестные пытались распилить металлические части забора, в другом – расширить пролеты между ними. Также польские пограничники обнаружили под ограждением два подкопа.

По их мнению, это дело рук белорусских коллег или мигрантов, которые получили от них инструменты.

Также польская пограничная служба видео патрулирования участка в районе поста Михалово.

«Представляем вам ход работ по строительству ограждения на польско-белорусской границе», – подписано видео.

На кадрах видно, как патрульная машина едет вдоль сплошной металлической ограды высотой около 5 м.

Пограничники говорят, что повреждения стены станет проще отслеживать, когда будут установлены видеонаблюдение и датчики движения.

Тэги: Польша, беларусь
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