ГБР провело обыски у родственников Медведчука и Козака: что изъяли

Сотрудники Государственного бюро расследований провели очередные обыски на объектах, связанных с семьями народных депутатов Украины Виктора Медведчука и Тараса Козака.

Обыски прошли по шести адресам



Об этом сообщила пресс-служба ГБР.

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Следственные действия проходили по шести адресам, один из них – на Киевщине, остальные – на территории Львовской области.

Обыски проводились в рамках уголовного производства по подозрению в злоупотреблении властью и нарушении правил охраны или использования недр и легализации доходов, полученных преступным путем.

В ГБР подчеркнули, что родственники Козака и Медведчука являются субъектами уголовного производства по незаконной добыче песка на двух карьерах во Львовской области.

В ходе обысков изъяты ценные картины, предметы антиквариата, другие драгоценности.

В дальнейшем ГБР будет инициирован вопрос о наложении на них ареста и передаче в Национальное агентство по управлению активами.

Напомним, по инициативе Государственного бюро расследований суд наложил арест на корпоративные права и счета хозяйствующих субъектов, принадлежащих родственникам народных депутатов Украины Виктора Медведчука и Тараса Козака. На арестованных счетах находилось более 40 млн. грн.

27 апреля ДБР уже проводила обыски на 22 объектах Львовской области, которые принадлежат родственникам нардепов.

Тэги: Виктор Медведчук, ГБР