НовостиВидеоФото
Все новостиМир Украина
Главная » Мир » Происшествия
14:54 05 Мая 2022 Просмотров 49   КомментариевКомментарии

Испанская полиция раскрыла подробности операции по задержанию Шария

Операция по задержанию Шария готовилась несколько недель под руководством Информбригады Каталонии.

Шарий знал, что его собираются арестовать

Об этом сообщила испанская газета Elmundo.

Читайте Власти в Telegram: сообщаем только самое важное

Само задержание было проведено в Таррагоне, где, по данным СМИ, находится дом Шария.

Журналисты пишут, что Шарий предстанет сегодня перед Национальным высшим судом в сопровождении адвоката Карлоса Бойе, который защищает бывшего лидера Каталонии Пучдемона.

Дело рассмотрит глава Центрального учебного суда №2 Хосе Луис Калама.

В полиции Испании отметили, что Шарий за несколько дней до задержания сам написал в соцсетях, что его собираются арестовать.

Как сообщали Власти, в Испании задержали пророссийского блогера Анатолия Шария, которого СБУ подозревает в государственной измене.

Полиция Испании подтвердила задержание Анатолия Шария по «международному ордеру», его экстрадируют в Украину.

Тэги: Анатолий Шарий
Loading...

Новости по теме

ТОР
05.05.2022 12:49
Испания подтвердила задержание Шария: назван срок экстрадиции
ТОР
05.05.2022 12:43
Задержание Шария в Испании: сеть взорвалась мемами и фотожабами
ТОР
15.05.2020 15:00
Партия Шария хочет из бюджета 3,2 млн грн: подала в суд на НАПК
blog comments powered by Disqus
Новости | NetGameSlots.com
Все, мужики, прекращайте: Лукашенко рассказал, как Байден может остановить войну в Украине

15:13 Мир

Киевский сценарий: ВСУ пытаются взять в котел изюмскую группировку врага

14:37 Украина

Уже пытаются ломать: Польша построила первые 50 км стены на границе с Беларусью. Видео

13:19 Мир

Задержание Шария в Испании: сеть взорвалась мемами и фотожабами

12:43 Мир

Оккупанты объяснили, почему отключат Instagram и Facebook в Херсонской области

09:48 Украина

Российские военные 38-й ОМБр отказались продолжать войну в Украине

07:33 Украина

Россия нанесла удар по центру Днепра

20:30 Украина

Запущен обратный отсчет до падения Крымского моста: россиян просят срочно покинуть полуостров

18:17 Мир

Россия продолжает гореть: мощный пожар вспыхнул в Дзержинске под Нижним Новгородом

12:33 Мир

Ракетная атака по Львовщине: ПВО сбила две из шести ракет

07:17 Украина

Ночные взрывы в Запорожье: в ОВА рассказали подробности

07:05 Украина

Новости | NetGameSlots.com