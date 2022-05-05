Испанская полиция раскрыла подробности операции по задержанию Шария

Операция по задержанию Шария готовилась несколько недель под руководством Информбригады Каталонии.

Шарий знал, что его собираются арестовать



Об этом сообщила испанская газета Elmundo.

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Само задержание было проведено в Таррагоне, где, по данным СМИ, находится дом Шария.

Журналисты пишут, что Шарий предстанет сегодня перед Национальным высшим судом в сопровождении адвоката Карлоса Бойе, который защищает бывшего лидера Каталонии Пучдемона.

Дело рассмотрит глава Центрального учебного суда №2 Хосе Луис Калама.

В полиции Испании отметили, что Шарий за несколько дней до задержания сам написал в соцсетях, что его собираются арестовать.

Как сообщали Власти, в Испании задержали пророссийского блогера Анатолия Шария, которого СБУ подозревает в государственной измене.

Полиция Испании подтвердила задержание Анатолия Шария по «международному ордеру», его экстрадируют в Украину.

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