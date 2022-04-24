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Главная » Мир » Политика
15:13 05 Мая 2022 Просмотров 646   КомментариевКомментарии

Все, мужики, прекращайте: Лукашенко рассказал, как Байден может остановить войну в Украине

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что руководство Украины даже если и захочет остановить войну на своей территории, то на сможет.

Лукашенко рассказал, кто может остановить войну

По информации БелТА, о международной дипломатии диктатор рассуждал в интервью информационному агентству Associated Press.

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«Может, руководство Украины и хочет, но не может», — заявил он по поводу возможного окончания войны.

По мнению Лукашенко, все дело в том, что сегодня якобы не президент Владимир Зеленский управляет Украиной.

«Вы там управляете», — сказал самопровозглашенный, обращаясь к журналисту как к представителю Запада.

И тут же он добавил, что война прекратится в течение недели, если того захочет президент США Джо Байден.

«Джо Байден скажет: «Все, мужики, повоевали, по-русски говоря, морду друг другу набили — давайте прекращайте», – сказал Лукашенко.

Как сообщали Власти, самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко ведет сепаратные переговоры с Западом за спиной президента РФ Владимира Путина.

Тэги: Александр Лукашенко
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