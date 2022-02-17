Мэр Ивано-Франковска попросил жителей уехать из города на 7-9 мая

Мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив призвал граждан на период с 7 по 9 мая покинуть город из-за опасения возможных российских ракетных ударов.

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Свое обращение к горожанам Марцинкив опубликовал в Facebook.

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По его словам, город отменяет все мероприятия по случаю 360-й годовщины создания Ивано-Франковска, которую должны были отмечать 7 мая.

«Также прошу по возможности 7,8 и 9 мая и работодателей, и всех жителей Ивано-Франковска не собираться в городе, на озере, в парке и в других публичных местах. По возможности выехать за город, обработать свои огороды, чтобы поменьше людей было в Ивано-Франковске”, – сказал мэр.

Он уточнил, что есть определенная информация, о том, что и дальше может наносить ракетные удары, поэтому 7, 8 и 9 числа ни одного публичного мероприятия не будет.

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