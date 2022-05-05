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Главная » Мир » Наука и Техника
17:20 05 Мая 2022 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

Германия поставит Украине контрбатарейные радары COBRA: что они могут и почему это круто

Германия планирует поставить Украине высокотехнологичные военные радиолокационные и разведывательные системы, в частности контрбатарейные радарные системы COBRA.

COBRA считается самой передовой в мире контрбатарейной системой

Об этом сообщило Die Welt со ссылкой на источники в военном ведомстве.

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COBRA считается самой передовой в мире системой обнаружения оружия наземного базирования.

Украина сначала запросила поставку 40 систем COBRA. Но правительство Германии может передать от трех до пяти систем из 19 доступных, которые затем будут воспроизведены для бундесвера. Отраслевые эксперты оценивают стоимость системы COBRA в 50 миллионов евро.

Поставка будет не заказом из Украины для немецкой военной промышленности, а заказом федерального правительства, для которого сейчас испрашивается предложение.

Радиолокационная технология Cobra (Counter Battery Radar) представляет собой систему артиллерийской разведки и позволяет обнаруживать гаубицы и минометы противника калибра от 80 миллиметров. Бундесвер описывает систему в коротком видео предложением: «Ни один выстрел не остается незамеченным».

Система была первоначально разработана Германией, Францией и Великобританией, а в настоящее время продается немецко-французским совместным предприятием.

Радар может обнаружить 40 огневых позиций за две минуты.

Время развёртывания РЛС – 10 минут. Экипаж – 3(4) чел.

Он способен рассчитать точное положение во время стрельбы или точку удара на основе траектории снарядов.

С системой Cobra боевая точность немецкой самоходной гаубицы Panzerhaubitze 2000 значительно увеличивается. Эти гаубицы Германия также поставляет в Украину.

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