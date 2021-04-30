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Главная » Мир » Общество
23:24 05 Мая 2022 Просмотров 21   КомментариевКомментарии

Новым пресс-секретарем Белого дома станет открытая лесбиняка

Жан-Пьер станет первой в истории представительницей ЛГБТ-сообщества на данном посту.

Карин Жан-Пьер

Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки оставит свою должность 13 мая, а ее место займет Карин Жан-Пьер, сообщила администрация США.

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Новым пресс-секретарем Белого дома станет ее нынешний заместитель Карин Жан-Пьер. Она пришла в Белый дом из команды вице-президента Камалы Харис, штаб которой она возглавляла на выборах. В последнее время Жан-Пьер работала заместителем пресс-секретаря Белого дома.

«Я с гордостью сообщаю, что Карин Жан-Пьер станет следующим пресс-секретарем Белого дома», – объявил в этой связи президент Джо Байден, чьи слова приводит его администрация.

Жан-Пьер станет первой в истории представительницей ЛГБТ-сообщества на данном посту.

Тэги: пресс-секретарь, Карин Жан-Пьер, Камала Харис
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