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09:24 06 Мая 2022 14 Комментарии
С «Азовстали» эвакуировали 500 людей: начался следующий этап
С территории “Азовстали” в Мариуполе уже эвакуировали 500 гражданских людей, сейчас начался следующий этап спасательной операции.
Украина продолжает эвакуировать людей из Мариуполя
Об этом сообщил глава Офиса президента Андрей Ермак.
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“Мы провели очередной этап сложной операции по эвакуации людей из Мариуполя и «Азовстали». Могу сказать, что нам удалось вывезти около 500 гражданских”, – написал он.
Также Ермак поблагодарил за помощь ООН и заверил, что Украина продолжит делать все, чтобы спасти всех мирных жителей и военных.
Чуть позже глава ОП сообщил, что “ эти минуты идет следующий этап спасения наших людей из «Азовстали».
О результатах спасательной операции он пообещал проинформировать позже.
Тэги: Мариуполь
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