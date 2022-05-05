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Главная » Украина » Общество
09:24 06 Мая 2022 Просмотров 14   КомментариевКомментарии

С «Азовстали» эвакуировали 500 людей: начался следующий этап

С территории “Азовстали” в Мариуполе уже эвакуировали 500 гражданских людей, сейчас начался следующий этап спасательной операции.

Украина продолжает эвакуировать людей из Мариуполя

Об этом сообщил глава Офиса президента Андрей Ермак.

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“Мы провели очередной этап сложной операции по эвакуации людей из Мариуполя и «Азовстали». Могу сказать, что нам удалось вывезти около 500 гражданских”, – написал он.

Также Ермак поблагодарил за помощь ООН и заверил, что Украина продолжит делать все, чтобы спасти всех мирных жителей и военных.

Чуть позже глава ОП сообщил, что “ эти минуты идет следующий этап спасения наших людей из «Азовстали».

О результатах спасательной операции он пообещал проинформировать позже.

Тэги: Мариуполь
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