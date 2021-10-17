НовостиВидеоФото
Все новостиМир Украина
Главная » Украина » Происшествия
09:46 06 Мая 2022 Просмотров 9   КомментариевКомментарии

Россияне пытаются взять в кольцо украинских военных в Попасной

Российские военные продолжают обстреливать и штурмовать Попасную в Луганской области, пытаясь окружить украинских военных.

Россия ежедневно обстреливает Попасную

Об этом рассказал глава Луганской ОВА Сергей Гайдай.

Читайте Власти в Telegram: сообщаем только самое важное

По его словам, враг на протяжении длительного времени обстреливает Попасную из всех видов тяжелого оружия, которое у него есть.

При этом ежедневно российские военные пытаются атаковать населенный пункт силами нескольких рот или батальонов. В атаках обязательно присутствует подразделение наемников из ЧВК как самое боеспособное.

В городе уже негде закрепиться.

Гайдай подчеркнул, что у оккупантов не получается пробить украинскую оборону.

Тэги: Луганск, Сергей Гайдай
Loading...

Новости по теме

ТОР
17.10.2021 12:30
В Луганской области задержали пособницу террористов
ТОР
14.09.2021 09:00
РФ думает включить жителей ОРДЛО в программу переселения
ТОР
10.09.2021 11:00
Жителей ОРДЛО заставляют голосовать на выборах в Госдуму
blog comments powered by Disqus
Новости | NetGameSlots.com
Все, мужики, прекращайте: Лукашенко рассказал, как Байден может остановить войну в Украине

15:13 Мир

Киевский сценарий: ВСУ пытаются взять в котел изюмскую группировку врага

14:37 Украина

Уже пытаются ломать: Польша построила первые 50 км стены на границе с Беларусью. Видео

13:19 Мир

Задержание Шария в Испании: сеть взорвалась мемами и фотожабами

12:43 Мир

Оккупанты объяснили, почему отключат Instagram и Facebook в Херсонской области

09:48 Украина

Российские военные 38-й ОМБр отказались продолжать войну в Украине

07:33 Украина

Россия нанесла удар по центру Днепра

20:30 Украина

Запущен обратный отсчет до падения Крымского моста: россиян просят срочно покинуть полуостров

18:17 Мир

Под Запорожьем бойцы ВСУ навели ужас на оккупантов-мародеров с помощью дронов-убийц

16:51 Украина

Россия продолжает гореть: мощный пожар вспыхнул в Дзержинске под Нижним Новгородом

12:33 Мир

ВСУ красиво уничтожили вражескую колонну под Изюмом: Ермак показал видео

10:49 Украина

Новости | NetGameSlots.com