Россияне пытаются взять в кольцо украинских военных в Попасной

Российские военные продолжают обстреливать и штурмовать Попасную в Луганской области, пытаясь окружить украинских военных.

Россия ежедневно обстреливает Попасную



Об этом рассказал глава Луганской ОВА Сергей Гайдай.

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По его словам, враг на протяжении длительного времени обстреливает Попасную из всех видов тяжелого оружия, которое у него есть.

При этом ежедневно российские военные пытаются атаковать населенный пункт силами нескольких рот или батальонов. В атаках обязательно присутствует подразделение наемников из ЧВК как самое боеспособное.

В городе уже негде закрепиться.

Гайдай подчеркнул, что у оккупантов не получается пробить украинскую оборону.

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