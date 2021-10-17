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09:46 06 Мая 2022 9 Комментарии
Россияне пытаются взять в кольцо украинских военных в Попасной
Российские военные продолжают обстреливать и штурмовать Попасную в Луганской области, пытаясь окружить украинских военных.
Россия ежедневно обстреливает Попасную
Об этом рассказал глава Луганской ОВА Сергей Гайдай.
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По его словам, враг на протяжении длительного времени обстреливает Попасную из всех видов тяжелого оружия, которое у него есть.
При этом ежедневно российские военные пытаются атаковать населенный пункт силами нескольких рот или батальонов. В атаках обязательно присутствует подразделение наемников из ЧВК как самое боеспособное.
В городе уже негде закрепиться.
Гайдай подчеркнул, что у оккупантов не получается пробить украинскую оборону.
Тэги: Луганск, Сергей Гайдай
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