Равносильно атомной бомбе: Венгрия отказалась поддержать эмбарго на российскую нефть

Венгрия не может поддержать новый пакет санкций Европейского союза, который включает эмбарго на импорт нефти, в его нынешнем виде.

Орбан снова отказался поддерживать санкции против России



Об этом сообщило Reuters со ссылкой на заявление премьер-министра страны Виктора Орбана.

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Орбан сказал, что нынешнее предложение Европейской комиссии о запрете импорта российской нефти будет равносильно «атомной бомбе», сброшенной на венгерскую экономику.

Он также добавил, что Венгрия готова к переговорам, если увидит новое предложение, которое будет отвечать интересам страны.

Орбан сказал государственному радио, что Венгрии потребуется 5 лет и огромные инвестиции в свои нефтеперерабатывающие заводы и трубопроводы, чтобы иметь возможность трансформировать свою нынешнюю систему, которая примерно на 65% зависит от российской нефти.

«Мы точно знаем, что нам нужно, в первую очередь нам нужно 5 лет, чтобы весь этот процесс был завершен… 1-1,5 года недостаточно ни для чего», — сказал Орбан, добавив, что Венгрии также понадобятся огромные инвестиции в нефтеперерабатывающие заводы и систему судоходства, чтобы запустить импорт нефти не из России.

При этом он усомнился в том, разумно ли делать инвестиции в таком масштабе для результата через 4-5 лет, в то время как война в Украине происходит сейчас.