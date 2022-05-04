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13:37 06 Мая 2022 94 Комментарии
Обострение под Запорожьем: россияне наносят ракетные и авиаудары
В Запорожской области, где до недавнего времени враг не вел активных боевых действий, усилились ракетные и артиллерийские обстрелы.
Украинские военные сдерживают врага под Гуляйполем и Ореховом
Об этом сообщили в Запорожской ОВА.
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Там отметили, что в последнее время противники лишь оказывал огневое влияние, чтобы ограничить действия наших войск и уничтожить наши артиллерийские подразделения.
“Сегодня около 11:00 враг активно применил авиацию и артиллерию по Гуляйполю. Массированными артобстрелами русская армия уничтожает мирную инфраструктуру Орехова, наносится ракетные и авиаудары”, – сказано в сообщении.
Тэги: Запорожье
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