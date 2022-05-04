Обострение под Запорожьем: россияне наносят ракетные и авиаудары

В Запорожской области, где до недавнего времени враг не вел активных боевых действий, усилились ракетные и артиллерийские обстрелы.

Украинские военные сдерживают врага под Гуляйполем и Ореховом



Об этом сообщили в Запорожской ОВА.

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Там отметили, что в последнее время противники лишь оказывал огневое влияние, чтобы ограничить действия наших войск и уничтожить наши артиллерийские подразделения.

“Сегодня около 11:00 враг активно применил авиацию и артиллерию по Гуляйполю. Массированными артобстрелами русская армия уничтожает мирную инфраструктуру Орехова, наносится ракетные и авиаудары”, – сказано в сообщении.

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