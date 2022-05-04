НовостиВидеоФото
Все новостиМир Украина
Главная » Мир » Политика
14:02 06 Мая 2022 Просмотров 331   КомментариевКомментарии

Даже Лавров был в шоке: окружение Путина не знало о его планах начать полномасштабную войну с Украиной

Даже близкое окружение президента РФ Владимира Путина не знало, что он запланировал полномасштабное вторжение в Украину.

Даже близкое окружение Путина не знало, насколько он безумен

Об этом в интервью Дмитрию Гордону рассказал журналист-расследователь Bellingcat Христо Грозев.

Читайте Власти в Telegram: сообщаем только самое важное

«Даже Лавров верил до конца, что это будет что-то вроде угроз войны, но реально – только «ДНР» и «ЛНР». Он сам был шокирован, когда узнал, что это будет реальная война», – сказал Грозев

Он сослался на информацию источника, близко знакомого с дочерью главы МИД РФ.

По словам Грозева, именно из-за незнания окружением Путина его истинных планов, чувствуется неуверенность этих лиц, когда они выступают с публичными заявлениями по вторжению.

«Поэтому и лица, которые мы видим у этих людей… Поэтому такое лицо у Пескова. Очень сложно назвать это одухотворенным лицом и сказать, что он верит в то, что говорит. Такого мы раньше не видели. Но, к сожалению, элита очень боится», – считает журналист.

В свою очередь пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков назвал «абсолютно нормальной практикой» то, что о планах по вторжению в Украину знал только узкий круг в ближайшем  окружении президента России.

«Как вы понимаете, естественно, информация о специальной военной операции не может широко распространяться накануне начала этой операции. Поэтому, конечно, всегда с такой информацией знакомят весьма и весьма ограниченный круг лиц. Это абсолютно нормальная практика. Сама суть операции не подразумевает широкого распространения информации о ней», – заявил он.

Таким образом он фактически подтвердив информацию Грозева о неведении окружения Путина о планах начать полномасштабную войну.

Тэги: Владимир Путин
Loading...

Новости по теме

ТОР
04.05.2022 08:49
На параде Победы в Москве могут прогнать колонну военнопленных из Украины
ТОР
03.05.2022 15:34
Ни ногой в Сызрань и Геленджик: Путин ввел ответные санкции против Запада
ТОР
27.04.2022 13:34
Хромал и гримасничал: СМИ обратили внимание на странное поведение Путина на встрече с Гутерришем
blog comments powered by Disqus
Новости | NetGameSlots.com
ВСУ нанесли удар по ж/д станции с вражеской техникой под Запорожьем

15:36 Украина

Наш ответ Байдену: россиянки в соцсетях делятся выкройками самодельных прокладок

14:22 Мир

Возле Змеиного горит российский фрегат “Адмирал Макаров”

13:23 Украина

Все, мужики, прекращайте: Лукашенко рассказал, как Байден может остановить войну в Украине

15:13 Мир

Киевский сценарий: ВСУ пытаются взять в котел изюмскую группировку врага

14:37 Украина

Уже пытаются ломать: Польша построила первые 50 км стены на границе с Беларусью. Видео

13:19 Мир

Задержание Шария в Испании: сеть взорвалась мемами и фотожабами

12:43 Мир

Оккупанты объяснили, почему отключат Instagram и Facebook в Херсонской области

09:48 Украина

Российские военные 38-й ОМБр отказались продолжать войну в Украине

07:33 Украина

Россия нанесла удар по центру Днепра

20:30 Украина

Запущен обратный отсчет до падения Крымского моста: россиян просят срочно покинуть полуостров

18:17 Мир

Новости | NetGameSlots.com