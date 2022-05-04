Даже Лавров был в шоке: окружение Путина не знало о его планах начать полномасштабную войну с Украиной

Даже близкое окружение президента РФ Владимира Путина не знало, что он запланировал полномасштабное вторжение в Украину.

Даже близкое окружение Путина не знало, насколько он безумен



Об этом в интервью Дмитрию Гордону рассказал журналист-расследователь Bellingcat Христо Грозев.

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«Даже Лавров верил до конца, что это будет что-то вроде угроз войны, но реально – только «ДНР» и «ЛНР». Он сам был шокирован, когда узнал, что это будет реальная война», – сказал Грозев

Он сослался на информацию источника, близко знакомого с дочерью главы МИД РФ.

По словам Грозева, именно из-за незнания окружением Путина его истинных планов, чувствуется неуверенность этих лиц, когда они выступают с публичными заявлениями по вторжению.

«Поэтому и лица, которые мы видим у этих людей… Поэтому такое лицо у Пескова. Очень сложно назвать это одухотворенным лицом и сказать, что он верит в то, что говорит. Такого мы раньше не видели. Но, к сожалению, элита очень боится», – считает журналист.

В свою очередь пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков назвал «абсолютно нормальной практикой» то, что о планах по вторжению в Украину знал только узкий круг в ближайшем окружении президента России.

«Как вы понимаете, естественно, информация о специальной военной операции не может широко распространяться накануне начала этой операции. Поэтому, конечно, всегда с такой информацией знакомят весьма и весьма ограниченный круг лиц. Это абсолютно нормальная практика. Сама суть операции не подразумевает широкого распространения информации о ней», – заявил он.

Таким образом он фактически подтвердив информацию Грозева о неведении окружения Путина о планах начать полномасштабную войну.

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