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Главная » Мир » Общество
14:22 06 Мая 2022 Просмотров 4176   КомментариевКомментарии

Наш ответ Байдену: россиянки в соцсетях делятся выкройками самодельных прокладок

В России, которую из-за международных санкций покинули многие бренды, в том числе и гигиенической продукции, в соцсетях распространяются выкройки и инструкции по изготовлению женских прокладок.

Просто Always ушел из России...

“Наш ответ Байдену. Как сделать прокладки из марли. Отправляй подругам” – так подписаны картинки с инструкцией по самостоятельному изготовлению важного предмета гигиены.

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Почему вырезание прокладок из тряпочек и марли является ответом президенту США и на что именно отвечают русские женщины, в инструкции не уточняется.

Также пока неизвестна и реакция главы Белого дома на инициативу россиянок.

Ну ведь ничего сложного, а какой удар по Байдену

Ну ведь ничего сложного, а какой удар по Байдену

Набор для ежемесячного ответа россиянок президенту США

Набор для ежемесячного ответа россиянок президенту США

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