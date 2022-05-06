Наш ответ Байдену: россиянки в соцсетях делятся выкройками самодельных прокладок

В России, которую из-за международных санкций покинули многие бренды, в том числе и гигиенической продукции, в соцсетях распространяются выкройки и инструкции по изготовлению женских прокладок.

Просто Always ушел из России...



“Наш ответ Байдену. Как сделать прокладки из марли. Отправляй подругам” – так подписаны картинки с инструкцией по самостоятельному изготовлению важного предмета гигиены.

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Почему вырезание прокладок из тряпочек и марли является ответом президенту США и на что именно отвечают русские женщины, в инструкции не уточняется.

Также пока неизвестна и реакция главы Белого дома на инициативу россиянок.