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15:31 06 Мая 2022 245 Комментарии
18 самолетов Китая вошли в зону действия ПВО Тайваня
Тайвань поднял в воздух авиацию и привел в боевую готовность зенитно-ракетные комплексы.
В воздух для воздушного патрулирования поднята авиация
Об этом сообщили в Министерстве обороны Тайваня.
Минобороны Тайваня сообщило о вхождении в зону действия ПВО страны 18 китайских военных самолетов.
В тайваньском Минобороны сообщают, что в воздух для воздушного патрулирования поднята авиация, в боевую готовность приведены зенитно-ракетные комплексы.
Тэги: Китай, тайвань, самолеты, ПВО
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