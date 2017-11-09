18 самолетов Китая вошли в зону действия ПВО Тайваня

Тайвань поднял в воздух авиацию и привел в боевую готовность зенитно-ракетные комплексы.

В воздух для воздушного патрулирования поднята авиация



Об этом сообщили в Министерстве обороны Тайваня.

Минобороны Тайваня сообщило о вхождении в зону действия ПВО страны 18 китайских военных самолетов.

В тайваньском Минобороны сообщают, что в воздух для воздушного патрулирования поднята авиация, в боевую готовность приведены зенитно-ракетные комплексы.

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