В Запорожье задержали российского летчика, который мог заниматься шпионажем
Сотрудники Территориального управления ДБР Мелитополя обнаружили в Запорожье российского летчика, который предположительно мог заниматься шпионажем.
Об этом сообщает ДБР.
Задержанный российский летчик оказался среди граждан российской федерации, которые въехали на территорию Украины накануне российского вторжения.
По оперативной информации, российский военный летчик в последние годы регулярно навещал близких родственников в Запорожье.
8 февраля 2022 года он въехал в Украину и оставался в стране до момента задержания. После начала русской агрессии летчик внезапно пропал, а его мать всех убеждала, что больше года не видела сына.
Задержанный представлялся ветераном гражданской авиации, хотя работники ДБР получили доказательства его принадлежности к российской армии.
Собранные данные могут свидетельствовать о том, что задержанный россиянин прибыл в Украину для диверсионно-разведывательной деятельности.
После завершения всех юридических процедур он будет передан в СБУ.