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Главная » Украина » Происшествия
16:51 06 Мая 2022 Просмотров 7   КомментариевКомментарии

В Запорожье задержали российского летчика, который мог заниматься шпионажем

Сотрудники Территориального управления ДБР Мелитополя обнаружили в Запорожье российского летчика, который предположительно мог заниматься шпионажем.

8 февраля 2022 года он въехал в Украину и оставался в стране до момента задержания

Об этом сообщает ДБР.

Задержанный российский летчик оказался среди граждан российской федерации, которые въехали на территорию Украины накануне российского вторжения.

По оперативной информации, российский военный летчик в последние годы регулярно навещал близких родственников в Запорожье.

8 февраля 2022 года он въехал в Украину и оставался в стране до момента задержания. После начала русской агрессии летчик внезапно пропал, а его мать всех убеждала, что больше года не видела сына.

Задержанный представлялся ветераном гражданской авиации, хотя работники ДБР получили доказательства его принадлежности к российской армии.

Собранные данные могут свидетельствовать о том, что задержанный россиянин прибыл в Украину для диверсионно-разведывательной деятельности.

После завершения всех юридических процедур он будет передан в СБУ.

Личные вещи задержанного

Тэги: Запорожье, летчик, шпион, дрг, россиянин, дбр
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