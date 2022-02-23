Франция не пригласила российского посла на годовщину Победы

На 8 мая во Франции запланированы церемонии в связи с 77-летием капитуляции фашистской Германии, но на праздновании не будет посла РФ.

8 мая во Франции пройдут церемонии в связи с 77-летием капитуляции фашистской Германии



Об этом сообщает российское государственное агентство ТАСС.

8 мая во Франции пройдут церемонии в связи с 77-летием капитуляции фашистской Германии. Президент Франции Эмманюэль Макрон возглавит церемонию на Елисейских полях в Париже, но на праздновании не будет посла РФ.

«8 мая во Франции будут традиционно проводить празднования, посвященные победе во Второй мировой войне. Всегда послы и военные атташе – сначала Советского Союза, затем России, Беларуси – как стран, внесших решающий вклад в победу над фашизмом, — приглашались. В этом году нам места на трибуне не нашлось. Хотя там будут сидеть послы тех стран, которые сражались на стороне гитлеровской Германии», – сказал Мешков.

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