Как выбрать настоящий пуэр и черный чай из Китая

В Украине знают и любят черный чай, однако лучше всего разбираются в этом напитке на его родине – в Китае.

Ведь чай пьют в Поднебесной уже тысячи лет, а в Европе он появился всего четыре столетия назад. Расскажем, как выбрать два самых популярных среди украинцев вида напитка из Китая: чай черный и пуэр.

Классика жанра

Если вы попробуете купить черный чай в Китае, то наверняка будете удивлены тем, что там этот напиток называют красным. Если европейцы акцентируют внимание на темном, почти коричневом цвете сухого чайного листа, то китайцев больше вдохновляет насыщенный красноватый оттенок настоя.

Черные сорта выращивают в 12 китайских провинциях, среди них – всемирно известные Фуцзянь и Юньнань. Это группа чаев, которые подвергаются полной ферментации: листья 15-30 дней окисляются естественным способом. В результате получается душистый чай с ярким, глубоким вкусом.

Признаки хорошего черного чая

Определить качество напитка можно визуально и при дегустации. Хотите купить настоящий черный чай из Китая, обращайте внимание на следующие моменты:

чаинки цельные, не слипшиеся, упаковка без трухи, веточек;

заварка сухая, без запаха прелости, листочки темные, равномерного цвета, без пятен;

настой от янтарного до темно-коричневого цвета с красноватым оттенком;

вкус глубокий, бархатистый, возможно, терпковатый, но без горечи;

чай обладает тонизирующим, бодрящим действием.

Классический черный чай – чистый, без добавок. Допускается ароматизация исключительно натуральными компонентами: кусочками фруктов, лепестками и бутонами цветов, эфирными маслами.

Легендарные пуэры

О пуэре наверняка слышали даже люди, далекие от традиций китайского чайного мастерства. Это знаменитый «чай с выдержкой»: настоящий пуэр с годами становится только вкуснее и дороже. Напиток, изготовленный по традиционной технологии, не отправляется сразу на продажу, а еще минимум три года дозревает на полках. Так делают Шэн Пуэр – классический выдержанный чай.

Технология трудоемкая и небыстрая. Урожай подвяливают на открытом воздухе, затем пропаривают и сушат. Полуфабрикат «маоча» прессуют в блины, кирпичики, другие формы и отправляют сушиться и дозревать.

Лучший пуэр – 10-летней выдержки и старше. К этому возрасту чай достигает пика формы: уже созрел, набрал вкус, но еще сохраняет свежесть первых лет. Выдержанные пуэры – слабоферментированные, поэтому по цвету листьев и настоя похожи на зеленый чай. Вкус сочный, с кислинкой, без терпкости.