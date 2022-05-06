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Главная » Украина » Политика
17:50 06 Мая 2022 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

Закон о десоветизации законодательства подписан президентом, – Стефанчук

Из законодательства вычеркнули упоминания о «победах Великой Октябрьской социалистической революции», стремлении воплощать в жизнь «ленинские идеи построения коммунистического общества».

Кабинету Министров Украины поручено в ближайшее время провести десоветизацию на своем уровне

Об этом сообщил спикер Верховной Рады Руслан Стефанчук в Facebook.

Так, по словам Стефанчука, из украинского законодательства наконец убрали упоминания о «победах Великой Октябрьской социалистической революции», стремлении воплощать в жизнь «ленинские идеи построения коммунистического общества». Также, там теперь нет ссылок на программы, разработанные Коммунистической партией.

Кроме того, нет приоритета в правах комсомольцев, коммунистов и других товарищей. Вычтено почти 1 200 актов органов государственной власти и управления Союза ССР, РСФСР (Украинской ССР).

Кабинету Министров Украины поручено в ближайшее время провести десоветизацию на своем уровне, а также разработать новые: Трудовой кодекс, Жилищный кодекс и Кодекс об административных проступках.

Стефанчук поблагодарил депутатов, которые помогали разрабатывать этот закон и проголосовали за его принятие. Он отметил, что им удалось сделать то, что не смогли сделать народные депутаты за 30 лет независимости.

Тэги: зеленский, стефанчук, десоветизация
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