Возле Кременной войска РФ пытаются форсировать Северский Донец: идут бои

Возле Кременной Луганской области войска РФ пытаются форсировать реку Северский Донец.

Оккупанты пытаются форсировать реку



Об этом сообщил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай. По его словам, захваченный русскими город кишит русской техникой.

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В окрестностях Кременной идут бои.

По информации Гайдая, в оккупации сейчас находятся более 3,5 тысячи горожан.

Россияне всячески терроризируют население: от проверки телефонов до похищения украинских патриотов.

По словам главы ОВА, враг производит контрразведывательные действия.

Мародерству поддался едва ли не каждый дом. В городе сложная гуманитарная обстановка, продукты отсутствуют. Света нет, мобильной связи тоже.

Напомним, оккупанты захватили Кременную 18 апреля.

Тэги: Луганск, Сергей Гайдай