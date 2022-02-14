Мощный политический шаг: Зеленский пригласил Шольца посетить Украину 9 мая

Президент Украины Владимир Зеленский пригласил канцлера Германии Олафа Шольца сделать «мощный шаг» и посетить Киев 9 мая, в день, когда Россия отмечает победу Советского Союза во Второй мировой войне.

Зеленский пригласил Шольца в Киев



Об этом сообщило Reuters. Украинский лидер озвучил свое приглашение, выступая в британском аналитическом центре Chatham House.

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Издание отметило, что приглашение Шольцу последовало после того, как отношения двух стран оказались напряженными.

«Он приглашен, приглашение открытое, это было уже некоторое время. Он может сделать этот очень мощный политический шаг, чтобы приехать сюда 9 мая, в Киев. Я не объясняю значение, я думаю, что вы достаточно образованы, чтобы понять, почему», – сказал Зеленский.

Как сообщали Власти, президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с президентом Германии Франк-Вальтером Штайнмайером. Стороны договорились оставить прошлое позади, чтобы сосредоточиться на будущем.

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