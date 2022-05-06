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19:25 06 Мая 2022 24 Комментарии
Психбольница под Ростовом забита ранеными и убитыми российскими солдатами, – Генштаб
В Ростовской области России в психиатрической больнице стали размещать раненых военных, а также трупы убитых.
Российские военные заняли психбольницу в Ростовской области
Об этом сообщили в сводке Генштаба ВСУ.
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Там отметили, что российские войска продолжают нести значительные потери в личном составе и технике.
“По имеющейся информации, до 800 раненых и до 200 тел погибших российских военнослужащих находятся в психиатрической больнице села Малотокмацого Ростовской области”, – сказано в сообщении.
В Генштабе уточнили, что психбольница частично передана в пользование вооруженных сил Российской федерации.
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