Психбольница под Ростовом забита ранеными и убитыми российскими солдатами, – Генштаб

В Ростовской области России в психиатрической больнице стали размещать раненых военных, а также трупы убитых.

Российские военные заняли психбольницу в Ростовской области



Об этом сообщили в сводке Генштаба ВСУ.

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Там отметили, что российские войска продолжают нести значительные потери в личном составе и технике.

“По имеющейся информации, до 800 раненых и до 200 тел погибших российских военнослужащих находятся в психиатрической больнице села Малотокмацого Ростовской области”, – сказано в сообщении.

В Генштабе уточнили, что психбольница частично передана в пользование вооруженных сил Российской федерации.