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Главная » Мир » Политика
20:06 06 Мая 2022 Просмотров 47   КомментариевКомментарии

Байден подпишет законопроект о ленд-лизе для Украины 9 мая

В соответствии с законом о ленд-лизе США предоставят Украине масштабную военную помощь, в том числе тяжелое вооружение.

Байден подпишет законопроект о ленд-лизе для Украины 9 мая

Президент США Джо Байден подпишет федеральный закон о «ленд-лизе» для Украины в понедельник, 9 мая. Об этом сообщила официальный представитель Белого дома Джен Псаки, которая еще выполняет свои обязанности, пишет в Twitter журналист Голоса Америки Остап Яриш.

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Неизвестно, была ли эта дата выбрана американским президентом специально.

Как ранее писали Власти, Закон о ленд-лизе был принят Конгрессом США 28 апреля 2022 года.

В соответствии с законом о ленд-лизе США предоставят Украине масштабную военную помощь, в том числе тяжелое вооружение.

Тэги: ленд-лиз
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