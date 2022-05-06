В соответствии с законом о ленд-лизе США предоставят Украине масштабную военную помощь, в том числе тяжелое вооружение.

Байден подпишет законопроект о ленд-лизе для Украины 9 мая



Президент США Джо Байден подпишет федеральный закон о «ленд-лизе» для Украины в понедельник, 9 мая. Об этом сообщила официальный представитель Белого дома Джен Псаки, которая еще выполняет свои обязанности, пишет в Twitter журналист Голоса Америки Остап Яриш.

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Неизвестно, была ли эта дата выбрана американским президентом специально.

Как ранее писали Власти, Закон о ленд-лизе был принят Конгрессом США 28 апреля 2022 года.

В соответствии с законом о ленд-лизе США предоставят Украине масштабную военную помощь, в том числе тяжелое вооружение.

‼️ WH PresSec Jen Psaki: @POTUS will sign #Ukraine Democracy Defense Lend-Lease Act on Monday, May 9. A little note: May 9 is a very symbolic date for Kremlin and Russia, on this day they celebrate Victory Day. Looks like the White House decided to make this day symbolic too. — Ostap Yarysh (@OstapYarysh) May 6, 2022

Тэги: ленд-лиз