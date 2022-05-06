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06:33 07 Мая 2022 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

С “Азовстали” 6 мая эвакуировали всего 50 человек. Видео

В пятницу, 6 мая, из «Азовстали» в Мариуполе удалось эвакуировать 50 женщин, детей и пожилых людей.

С "Азовстали" эвакуировали 50 человек

Об этом сообщила вице-премьер Ирина Верещук в Facebook.

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По ее словам, эвакуация проходила очень медленно из-за постоянного нарушения режима прекращения огня со стороны врага – возле “Азовстали проходили бои.

«Сегодня мы проводили эвакуацию граждан из «Азовстали». На обратном пути должны были забрать людей на Порт Сити. К сожалению, не успели. Потому что целый день колонна была вынуждена стоять возле «Азовстали», – пояснила Верещук.

Она также добавила, что с утра субботы, 7 мая, эвакуационная операция продолжится.

Вице-премьер добавила, что по плану в 17:00 на Порт Сити должны быть автобусы, которые отвезут людей в Безымянное. Там люди из Порт Сити присоединятся к колонне из «Азовстали», которая на следующий день отправится в Запорожье.

Как сообщали Власти, на утро 6 мая с территории “Азовстали” в Мариуполе эвакуировали 500 гражданских людей, 7 мая начался следующий этап спасательной операции.

Тэги: Мариуполь, Азовсталь, ирина верещук
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