Россияне отступают из-под Харькова: взрывают за собой мосты

В районе населенных пунктов Циркуны и Русские Тишки оккупанты подорвали три автомобильных моста, чтобы замедлить контрнаступательные действия подразделений Сил обороны.

Украинские военные уничтожают технику и живую силу врага под Харьковом



Об этом сообщил Генштаб ВСУ в утренней сводке.

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При этом враг продолжает артиллерийские обстрелы населенных пунктов в районе Харькова. В Изюмском направлении ведет воздушную разведку с применением БпЛА с целью уточнения позиций украинских войск.

На Донецком и Таврическом направлениях враг продолжает производить артиллерийские обстрелы вдоль линии столкновения и применяет оперативно-тактическую авиацию для нанесения ракетно-бомбовых ударов по позициям наших войск.

В городе Мариуполь противник продолжает блокировку подразделений Сил обороны в районе «Азовсталь». Совершал штурмовые действия с целью взятия под контроль территории завода.

В Южнобужском направлении враг обстреливал из артиллерии позиции наших войск. Совершил обстрелы гражданской инфраструктуры города Николаев ракетами и реактивными системами залпового огня.

В населенном пункте Ивано-Кепине подразделениями сил обороны был уничтожен склад с боеприпасами и до 20 единиц военной техники противника.

За предыдущие сутки подразделениями противовоздушной обороны Воздушных Сил и Сухопутных войск было поражено четырнадцать БПЛА типа «Орлан».

На территории Донецкой и Луганской областей защитниками и защитницами Украины за минувшие сутки отбиты восемь атак врага, уничтожены три танка, восемь артиллерийских систем, семь единиц боевой бронированной техники, один автомобиль и три единицы специальной инженерной техники противника.

Как сообщали Власти, украинские военные начали контрнаступательные действия на Харьковском и Изюмском направлениях, в результате которых группа войск РФ может оказаться в котле.