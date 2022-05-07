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09:01 07 Мая 2022 Просмотров 1198   КомментариевКомментарии

В российской Кинешме масштабный пожар на заводе: город в дыму. Фото и видео

В российском городе Кинешма Ивановской области загорелись складские помещения на площади в 6 тыс. кв. метров, над городом густой столб дыма.

Огромный столб дыма затянул полгорода

В пресс-службе МЧС России сообщили, что горят два складских ангара на площади 6 тыс. кв. м, информация о пострадавших не поступала.

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Сообщение о пожаре в поступило в 5:40. В 6:16 пожар удалось локализовать.

Там отметили, что к борьбе с огнем привлечено 35 человек и 12 единиц техники.

Местные жители говорят, что горят производственные помещения завода АЗЛК.

Пожар возник около 05:40

Пожар возник около 05:40

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