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09:01 07 Мая 2022 1198 Комментарии
В российской Кинешме масштабный пожар на заводе: город в дыму. Фото и видео
В российском городе Кинешма Ивановской области загорелись складские помещения на площади в 6 тыс. кв. метров, над городом густой столб дыма.
Огромный столб дыма затянул полгорода
В пресс-службе МЧС России сообщили, что горят два складских ангара на площади 6 тыс. кв. м, информация о пострадавших не поступала.
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Сообщение о пожаре в поступило в 5:40. В 6:16 пожар удалось локализовать.
Там отметили, что к борьбе с огнем привлечено 35 человек и 12 единиц техники.
Местные жители говорят, что горят производственные помещения завода АЗЛК.
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