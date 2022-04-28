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09:30 07 Мая 2022 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

В НАТО назвали очередные ближайшие недели войны в Украине решающими

Об этом в интервью Al Jazeera заявил заместитель генерального секретаря НАТО Мирча Джоане. По его словам, начинается решающая фаза войны.

Мирча Джоане спрогнозировал развитие войны в Украине

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«Ожидаем, что ближайшие недели будут решающими, даже если война продлится более длительное время», — сказал представитель Альянса.

В то же время Джоане подчеркнул, что эскалации войны и привлечения к конфликту НАТО не будет.

«Мы не видим с военной точки зрения, что Россия хочет или может эскалировать конфликт, особенно с НАТО. Наверное, смущением стал тот факт, что НАТО мобилизовало значительные дополнительные силы на восточном фланге, что мы впервые в истории активизировали оборонный план для восточных стран», — сказал Джоане.

По его словам, война в Украине будет продолжаться «с большей интенсивностью и большими жертвами», но риска эскалации между Россией и НАТО нет.

«Мы стараемся избежать такого сценария», – добавил он.

Тэги: НАТО
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