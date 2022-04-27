НовостиВидеоФото
Все новостиМир Украина
Главная » Украина » Происшествия
14:40 07 Мая 2022 Просмотров 1126   КомментариевКомментарии

Россия несколько раз обстреляла Одессу ракетами: есть разрушения. Фото и видео

По Одесщине россияне нанесли сначала ракетный удар 4 крылатыми ракетами средствами стратегической авиации, а затем еще несколько ударов.

Россия обстреливает Одессу акетами

Об этом сообщил Одесский горсовет со ссылкой на Оперативное командование «Юг».

Читайте Власти в Telegram: сообщаем только самое важное

«Враг продолжает не только физическое разрушение инфраструктуры региона, но и психологическое давление на гражданское население», – сказано в сообщении.

Отмечается, что пострадавших нет, повреждена инфраструктура.

Через некоторое время после первого сообщения об обстрелах в небе над Одессой снова появились ракеты.

Оккупанты не только разрушают инфраструктуру, но и пытаются запугать людей

Оккупанты не только разрушают инфраструктуру, но и пытаются запугать людей

Сообщалось о работе системы ПВО, авиации и новых прилетах.

Местные жители в соцсетях сообщают об огромном облаке дыма над городом.

Тэги: Одесса
Loading...

Новости по теме

ТОР
27.04.2022 08:39
Россия снова ударила ракетами по мосту в Затоке
ТОР
26.04.2022 14:38
Россия нанесла ракетные удары по Одесской области: поврежден стратегический мост
ТОР
17.02.2022 07:18
В Одессе Chevrolet пронесся на “красный”, сбил ребенка и протаранил четыре авто
blog comments powered by Disqus
Новости | NetGameSlots.com
Ракетный потенциал России снизился до критического показателя: на восстановление уйдут годы

14:56 Мир

Россия несколько раз обстреляла Одессу ракетами: есть разрушения. Фото и видео

14:40 Украина

Украинские военные уничтожили российский военный катер возле Змеиного. Видео

12:01 Украина

В российской Кинешме масштабный пожар на заводе: город в дыму. Фото и видео

09:01 Мир

В Италии арестовали “суперяхту Путина”

06:52 Мир

В Николаеве прогремел мощный взрыв и начался пожар. Видео

16:54 Украина

ВСУ нанесли удар по ж/д станции с вражеской техникой под Запорожьем

15:36 Украина

Наш ответ Байдену: россиянки в соцсетях делятся выкройками самодельных прокладок

14:22 Мир

Даже Лавров был в шоке: окружение Путина не знало о его планах начать полномасштабную войну с Украиной

14:02 Мир

Возле Змеиного горит российский фрегат “Адмирал Макаров”

13:23 Украина

Россияне пытаются взять в кольцо украинских военных в Попасной

09:46 Украина

Новости | NetGameSlots.com