Россия несколько раз обстреляла Одессу ракетами: есть разрушения. Фото и видео

По Одесщине россияне нанесли сначала ракетный удар 4 крылатыми ракетами средствами стратегической авиации, а затем еще несколько ударов.

Россия обстреливает Одессу акетами



Об этом сообщил Одесский горсовет со ссылкой на Оперативное командование «Юг».

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«Враг продолжает не только физическое разрушение инфраструктуры региона, но и психологическое давление на гражданское население», – сказано в сообщении.

Отмечается, что пострадавших нет, повреждена инфраструктура.

Через некоторое время после первого сообщения об обстрелах в небе над Одессой снова появились ракеты.

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Сообщалось о работе системы ПВО, авиации и новых прилетах.

Местные жители в соцсетях сообщают об огромном облаке дыма над городом.

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Тэги: Одесса