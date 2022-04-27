Главная » Украина » Происшествия
14:40 07 Мая 2022 1126 Комментарии
Россия несколько раз обстреляла Одессу ракетами: есть разрушения. Фото и видео
По Одесщине россияне нанесли сначала ракетный удар 4 крылатыми ракетами средствами стратегической авиации, а затем еще несколько ударов.
Россия обстреливает Одессу акетами
Об этом сообщил Одесский горсовет со ссылкой на Оперативное командование «Юг».
Читайте Власти в Telegram: сообщаем только самое важное
«Враг продолжает не только физическое разрушение инфраструктуры региона, но и психологическое давление на гражданское население», – сказано в сообщении.
Отмечается, что пострадавших нет, повреждена инфраструктура.
Через некоторое время после первого сообщения об обстрелах в небе над Одессой снова появились ракеты.
Сообщалось о работе системы ПВО, авиации и новых прилетах.
Местные жители в соцсетях сообщают об огромном облаке дыма над городом.
Тэги: Одесса
Loading...
Новости по теме
ТОРРоссия снова ударила ракетами по мосту в Затоке
27.04.2022 08:39
ТОР