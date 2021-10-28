Ракетный удар по Сумской области нанесла российская авиация: есть раненые

Днем 7 мая российская авиация нанесла удар по объектам в Сумской области, используя ракеты “воздух-земля”.

Сумщину обстреляла ракетами российская авиация из Курской области



Об этом сообщил глава Сумской ОВА Дмитрий Живицкий. Обстрел произошел около 13:00.

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По его словам, пострадала территория Миропольской и Хотинской громад

В результате обстрела ранен военнослужащий Государственной пограничной службы Украины.

Также Живицкий показал фото осколков российской ракеты.

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