НовостиВидеоФото
Все новостиМир Украина
Главная » Украина » Происшествия
15:13 07 Мая 2022 Просмотров 284   КомментариевКомментарии

Ракетный удар по Сумской области нанесла российская авиация: есть раненые

Днем 7 мая российская авиация нанесла удар по объектам в Сумской области, используя ракеты “воздух-земля”.

Сумщину обстреляла ракетами российская авиация из Курской области

Об этом сообщил глава Сумской ОВА Дмитрий Живицкий. Обстрел произошел около 13:00.

Читайте Власти в Telegram: сообщаем только самое важное

По его словам, пострадала территория Миропольской и Хотинской громад

В результате обстрела ранен военнослужащий Государственной пограничной службы Украины.

Также Живицкий показал фото осколков российской ракеты.

Осколки российской ракеты на Сумщине

Осколки российской ракеты на Сумщине

Тэги: Сумы
Loading...

Новости по теме

ТОР
28.10.2021 12:25
В полиции озвучили две версии убийства активиста “Правого сектора” в Сумах
ТОР
06.05.2020 15:40
В Сумах 16-летнего юношу судят за изнасилование случайной прохожей
ТОР
01.04.2020 21:17
Оштрафованный на 17 тысяч пенсионер без маски думает, что похороны – дешевле
blog comments powered by Disqus
Новости | NetGameSlots.com
Ракетный потенциал России снизился до критического показателя: на восстановление уйдут годы

14:56 Мир

Россия несколько раз обстреляла Одессу ракетами: есть разрушения. Фото и видео

14:40 Украина

Украинские военные уничтожили российский военный катер возле Змеиного. Видео

12:01 Украина

В российской Кинешме масштабный пожар на заводе: город в дыму. Фото и видео

09:01 Мир

В Италии арестовали “суперяхту Путина”

06:52 Мир

В Николаеве прогремел мощный взрыв и начался пожар. Видео

16:54 Украина

ВСУ нанесли удар по ж/д станции с вражеской техникой под Запорожьем

15:36 Украина

Наш ответ Байдену: россиянки в соцсетях делятся выкройками самодельных прокладок

14:22 Мир

Даже Лавров был в шоке: окружение Путина не знало о его планах начать полномасштабную войну с Украиной

14:02 Мир

Возле Змеиного горит российский фрегат “Адмирал Макаров”

13:23 Украина

Россияне пытаются взять в кольцо украинских военных в Попасной

09:46 Украина

Новости | NetGameSlots.com