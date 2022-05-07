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Главная » Мир » Политика
16:16 07 Мая 2022 Просмотров 2   КомментариевКомментарии

Российская “спецоперация” остановится только на границе с Польшей, – вице-спикер Госдумы РФ

Вице-спикер Госдумы Петр Толстой заявил, что Россия не остановится в своей “спецоперации”, пока не достигнет границы Польши.

Толстой пообещал денацифицированную Украину

Такое заявление он озвучил в интервью итальянской газете La Repubblica.

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«Несмотря на помощь из Европы и истерию Бориса Джонсона или Марио Драги, мы закончим операцию, когда посчитаем нужным. Думаю, мы остановимся на границе с Польшей», — заявил он.

Также Толстой уточнил, что «спецоперация» закончится, когда Украина будет полностью «денацифицирована» и демилитаризована и «больше не будет возможности превратить ее в анти-Россию, как это пытался сделать Запад в течение последних 30 лет».

В своей поддержке войны в Украине российский депутат не видит никакого предательства наследия его прадеда Льва Толстого.

«Лев Николаевич Толстой был офицером русской армии. Он убивал англичан и французов в Крыму, в русском Крыму. Когда судьба страны в опасности, наша единственная забота — поддержать страну. Я не вижу противоречия с наследием Льва Толстого», – сказал депутат.

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