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16:58 07 Мая 2022 8 Комментарии
Россияне массово отменяют бронь в отелях Крыма: боятся ехать по Крымскому мосту
В последние месяцы россияне стали значительно менее охотно ездить на отдых в оккупированный Крым и массово отказываются от ранее забронированных номеров в отелях.
Россияне боятся передвигаться по Крымскому мосту
Об этом рассказал народный депутат от “Европейской солидарности” Алексей Гончаренко со ссылкой на информацию с полуострова.
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По его словам, дело в том, что аэропорт в Симферополе сейчас закрыт и российские самолеты туда не летают.
Добираться в Крым российские отдыхающие могут только по мосту через Керченский пролив.
“Только вот сейчас стали очень опасаться по нему ездить. А что произошло, граждане россияне? Что случилось? Почему вдруг страшно?”, – задался риторическими вопросами Гончаренко.
Тэги: крым
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