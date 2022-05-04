Россияне массово отменяют бронь в отелях Крыма: боятся ехать по Крымскому мосту

В последние месяцы россияне стали значительно менее охотно ездить на отдых в оккупированный Крым и массово отказываются от ранее забронированных номеров в отелях.

Россияне боятся передвигаться по Крымскому мосту



Об этом рассказал народный депутат от “Европейской солидарности” Алексей Гончаренко со ссылкой на информацию с полуострова.

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По его словам, дело в том, что аэропорт в Симферополе сейчас закрыт и российские самолеты туда не летают.

Добираться в Крым российские отдыхающие могут только по мосту через Керченский пролив.

“Только вот сейчас стали очень опасаться по нему ездить. А что произошло, граждане россияне? Что случилось? Почему вдруг страшно?”, – задался риторическими вопросами Гончаренко.

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