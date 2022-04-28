Макрон принял присягу президента: в инаугурационной речи упомянул Украину
Президента Франции Эммануэля Макрона привели к присяге на второй президентский срок, он пообещал новые методы руководства и вспомнил Украину.
Об этом сообщило Reuters.
Читайте Власти в Telegram: сообщаем только самое важное
В короткой речи Макрон сказал о необходимости инноваций во время беспрецедентных вызовов для мира и для Франции и пообещал, что его второй срок будет «новым», а не просто продолжением предыдущих пяти лет.
Он также подчеркнул угрозу, создаваемую вторжением России в Украину, и глобальные экологические проблемы.
Новый срок Макрона официально начинается вечером 13 мая, и его премьер-министр Жан Кастекс пока остается на своем посту.
Как сообщали Власти, по результатам подсчета 100% голосов на выборах президента Франции во втором туре, который прошел 24 апреля, уверенно победил Эммануэль Макрон, опередив свою конкурентку Марин Ле Пен на 17,1%.
Педседатель Конституционного совета Франции Лоран Фабиус провозгласил Эммануэля Макрона победителем президентских выборов.