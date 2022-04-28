Макрон принял присягу президента: в инаугурационной речи упомянул Украину

Президента Франции Эммануэля Макрона привели к присяге на второй президентский срок, он пообещал новые методы руководства и вспомнил Украину.

Макрон во второй раз принял присягу президента



Об этом сообщило Reuters.

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В короткой речи Макрон сказал о необходимости инноваций во время беспрецедентных вызовов для мира и для Франции и пообещал, что его второй срок будет «новым», а не просто продолжением предыдущих пяти лет.

Он также подчеркнул угрозу, создаваемую вторжением России в Украину, и глобальные экологические проблемы.

Новый срок Макрона официально начинается вечером 13 мая, и его премьер-министр Жан Кастекс пока остается на своем посту.

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Как сообщали Власти, по результатам подсчета 100% голосов на выборах президента Франции во втором туре, который прошел 24 апреля, уверенно победил Эммануэль Макрон, опередив свою конкурентку Марин Ле Пен на 17,1%.

Педседатель Конституционного совета Франции Лоран Фабиус провозгласил Эммануэля Макрона победителем президентских выборов.

Тэги: Франция, Эммануэль Макрон