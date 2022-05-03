Украинские Байрактары уничтожили три катера возле Змеиного, а истребители – объекты на острове. Видео
Беспилотники «Байрактар» возле Змеиного уничтожили российский десантный катер типа «Серна» и два десантно-штурмовых катера типа «Раптор».
Об этом сообщило Оперативное командование «Юг».
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“У острова Змеиный, который становится уже легендарным плацдармом феерического уменьшения сил и мощностей рашистов, точными атаками «Байрактаров» уничтожен десантный катер типа «Серна» из ЗРК «Тор», 2 десантно-штурмовых катера типа «Раптор», – сказано в сообщении.
Кроме того, еще один “Раптор” существенно поврежден, также уничтожены 46 российских военных из состава экипажа и десанта.
Также, по информации, Ukraine Weapons Tracker, два украинских истребителя Су-27 нанесли удары по объектам на территории острова.
Это подтверждает соответствующее видео, снятое с беспилотника ТБ-2.
Как сообщали Власти, украинские военные с помощью ударного беспилотника Bayraktar уничтожили российский военный катер типа «Серна» возле острова Змеиный.